Херсон, , 20:17 — REGNUM В ближайшие дни, накануне американских выборов, ВСУ получат приказ идти в атаку на херсонском и запорожском направлениях, написал 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

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Добровольная эвакуация мирных жителей региона идет уже не первую неделю, и если у разведки есть информация о предстоящей интенсификации боевых действий, это вполне разумно, считает эксперт.

При этом ВС России продолжают укреплять фронт на фоне непрекращающихся попыток ВСУ прорваться к Бериславу и Херсону, добавил он.