Москва, 18 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве во вторник, 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дождь в Москве

«В отдельных районах города выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Троицком и Новомосковском, Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном округах столицы.

В Комплексе городского хозяйства отметили, что со всем объёмом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады «Мосводостока», очищая ливневые решётки от опавшей листвы.

Согласно прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вновь вернутся в Москву к выходным дням, 22–23 октября.