Лейпциг, Германия, 18 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. 18 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче второго раунда Кубка Германии 2022/23 сыграет с «Гамбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Абду Диалло, Эмиль Форсберг, Доминик Шобослаи, Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль, Юссуф Поульсен, Андре Силва.

«Гамбург»: Даниэль Фернандес, Мориц Хайер, Миро Мухайм, Йонас Дэвид, Марио Вушкович, Лудовит Рейс, Йонас Мефферт, Ансси Сухонен, Рансфорд Кенигсдорффер, Бакери Джатта, Мамаду Диарра.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Бенджамином Кортусом. Ассистенты главного судьи — Флориан Хефт и Торбен Зивер.