Архангельск, , 20:07 — REGNUM Полмиллиарда рублей необходимо Архангельскому водорослевому комбинату на модернизацию. Проект обновления был представлен сегодня заместителю министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеду Гусейнову, сообщает региональное правительство.

Ламинарии. Морские водоросли Ronile

Согласно проекту, средства необходимо направить на газификацию, техническое перевооружение, ремонт помещений, инженерных сетей, оснащение лаборатории и экспериментального цеха, модернизацию оборудования для организации добычи водорослей.

Все эти мероприятия должны привести к значительному росту производства. Ожидаемый экономический эффект — увеличение выручки предприятия к 2026 году в три с половиной раза.

«Проект, безусловно, интересный. По сути, за четыре года он позволит полностью заменить оборудование, существенно нарастить объемы производства, — отметил Гусейнов. — Получить финансовую поддержку возможно по различным направлениям, готовы оказать содействие в проработке вариантов».

Так, одним из вариантов поддержки проекта может стать включение инвестиционных площадок ООО «Архангельский водорослевый комбинат» в состав границ создаваемой территории опережающего развития в Архангельской области. Кроме того, возможна и инфраструктурная поддержка для снижения затрат на создание в рамках проекта объектов инфраструктуры. Также эффективным может быть и такой инструмент, как кредит под низкий процент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3,5 тысячи тонн беломорских водорослей добыл этим летом Архангельский водорослевый комбинат.