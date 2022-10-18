Екатеринбург, 18 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе в 2022 году накопали 596,4 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщили журналистам в полпредстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Картофель

В 2021 году объём урожая составил 546,9 тыс. тонн. Таким образом, рост зафиксирован в 49,5 тыс. тонн.

В Свердловской области накопали 171,1 тыс. тонн картофеля. В Тюменской показатель составляет 233,6, в Челябинской — 103,2, а в Курганской — 88,5.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском ФО по сравнению с 2021 годом практически удвоился объём урожая зерновых и зернобобовых.