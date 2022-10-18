Мадрид, 18 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Страны Европейского союза очень далеки от принятия решений, позволяющих выйти из энергетического кризиса, заявила 18 октября министр энергетики Испании Тереза Рибера на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

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«Хотя прогресс движется с беспрецедентной скоростью для ЕС, мы далеки от четких решений, которые могут дать устойчивость в долгосрочной перспективе», — сказала Рибера, пояснив, что для этого требуется больше гибкости и солидарности государств-членов ЕС.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввести потолок цен на электроэнергию, однако это решение не было принято из-за срыва введения потолка цен на российский газ.