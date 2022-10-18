Екатеринбург, 18 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа к 17 октября собрали 7,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом 18 октября сообщили журналистам в пресс-службе уральского полпредства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Это почти в два раза больше, чем было к такой же дате в 2021 году. Полпред Владимир Якушев отмечает, что для аграриев год выдался благоприятный. «Регионы собрали урожай без потери объёмов», — подчеркнул Якушев.

В Курганской области уборка зерновых уже целиком завершена. Аграрии обмолотили все 998,7 тыс. га.