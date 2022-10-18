Москва, , 20:05 — REGNUM В Москве за девять месяцев 2022 года водители чаще всего нарушали скоростной режим, требования дорожной разметки, дорожных знаков и правила проезда перекрестка, не пристегивали ремень или использовали телефон во время поездки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Автомобили Michael Gil

На несоблюдение скоростного режима приходится 45% от общего количества нарушений ПДД с начала 2022 года, на нарушения требований разметки — 19%, на непристегивание ремня — 14%, нарушения требований знаков — 13%, а на нарушения правил проезда перекрестка — около 5%. В то же время в департаменте отметили, что число нарушений, связанных с проездом по выделенным полосам, снизилось на 32% по сравнению с 2021 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два новых дорожных знака будут включены в ПДД РФ. Отмечается, что новые знаки будут касаться электромобилей и движения автобусов, популярность которых в последнее время возросла, что создало необходимость обозначения специальных заправочных станций.

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