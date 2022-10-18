Бухарест, , 19:41 — REGNUM Правительство Румынии рассматривает возможность выделения официальному Кишиневу $600 тысяч на укрепление боеспособности вооруженных сил Молдавии. Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Ziare.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

По данным издания, часть соответствующих средств должна поступить в Молдавию по каналам партнерских программ НАТО, еще один транш будет выделен румынскими властями в рамках межправительственной программы «Бухарест — Кишинев». Другой информации нет.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе консультаций со своей молдавской коллегой Майей Санду неоднократно заявлял о готовности Бухареста «стать основным стратегическим и военным партнером Молдавии».