Бухарест, 18 октября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Правительство Румынии рассматривает возможность выделения официальному Кишиневу $600 тысяч на укрепление боеспособности вооруженных сил Молдавии. Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Ziare.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

По данным издания, часть соответствующих средств должна поступить в Молдавию по каналам партнерских программ НАТО, еще один транш будет выделен румынскими властями в рамках межправительственной программы «Бухарест — Кишинев». Другой информации нет.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе консультаций со своей молдавской коллегой Майей Санду неоднократно заявлял о готовности Бухареста «стать основным стратегическим и военным партнером Молдавии».