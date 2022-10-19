Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Подавляющее большинство проектов Арктического совета вполне может реализовываться и без участия России. Об этом заявил Дерек Шолле, советник Госдепартамента США, в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

«Последние действия России оказали новое давление на регион, для которого с давних времён было характерно сотрудничество <…> Лишь за последние несколько лет Россия инвестировала миллиарды долларов в милитаризацию Арктики, строила и модернизировала базы, расширяла свой ледокольный флот, а также испытывала новые опасные системы вооружений в регионе», — цитирует советника Госдепартамента США РИА-Новости.

Шолле отмечает, что 60−75% проектов Арктического совета, в том числе в области образования и рыболовства, могут реализовываться без участия России. Кроме того, он добавил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности лишь для очень ограниченного взаимодействия с Москвой в Арктике.

Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай не поддержит председательство Норвегии в Арктическом совете в случае, если Россия будет из него исключена. Об этом в ходе ассамблеи «Полярный круг-2022» в Рейкьявике заявил специальный посланник Китая по Арктике Фэн Гао.

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