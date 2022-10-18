Москва, , 20:02 — REGNUM Злоумышленник обманул жительницу Москвы на 3 млн рублей, представившись турецким актером Джаном Яманом. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Телефонные мошенники 40. мфд. рф

По данным источника, женщина познакомилась с «артистом» в телеграме, после чего между ними завязалось общение. После недельной переписки мошенник попросил у москвичи финансовой помощи, заявив, что у него заболела мама, а доступа к собственным накоплениям у него не было. Потерпевшая не сразу догадалась, что ведет переписку с аферистом, поэтому переводила на указанные счета денежные суммы. В общей сложности жительница столицы лишилась 3 млн рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, Джон Яман известен по ролям в таких сериалах, как «Ранняя пташка», «Дела сердечные» и «Любовь назло». В 2019 году актер стал мужчиной года по версии журнала GQ.