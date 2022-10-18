Новосибирск, , 19:36 — REGNUM В Новосибирской области избрана мера пресечения в отношении руководителя АО «Кудряшовское». Об этом сообщил Колыванский районный суд региона.

Свиньи Александр Погожев © ИА REGNUM

Напомним, что ранее стало известно о ззадержании генерального директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко — из-за ряда уголовных дел за множественные факты загрязнения рек, гибели рыбы, повреждения и уничтожения лесных насаждений, а также порчи земли.

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«18 октября 2022 года Колыванским районным судом Новосибирской области рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя АО «Кудряшовское» Гавриленко, — говорится в сообщении суда. — В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря 2022 года. Постановление не вступило в законную силу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным следствия, Гавриленко в 2022 году для уменьшения производственных затрат дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда.

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Отметим, что АО «Кудряшовское» управляет свиноводческим комплексом, мясокомбинатом, комбикормовым заводом и земельным фондом для выращивания зерна в Новосибирской области.