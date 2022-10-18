Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:54 — REGNUM В Университетский клинический центр и здание аэропорта в Баня-Луке (Республика Сербская) 18 октября поступили анонимные звонки о якобы заложенных бомбах. Об этом 18 октября сообщил телеканал РТРС.

Анонимный звонок

С поступившей информацией немедленно было ознакомлено МВД Республики Сербской, которое предприняло все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

«Информируем сотрудников Университетского клинического центра, наших пациентов и их семейства, что были предприняты все нужные мероприятия для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы осуждаем то, что больницы, медработники и самые уязвимые категории граждан стали мишенью подлобных акций, которые вызывают ощущение страха и незащищённости», — говорится в сообщении, которое по этому поводу опубликовало руководство клинического центра в Баня-Луке.

Напомним, что ранее в Университетский клинический центр в Баня-Луке уже поступали звонки о якобы заминированном здании больницы. Пациенты и сотрудники клинического центра были эвакуированы.