Москва, , 19:31 — REGNUM Курс рубля незначительно вырос по отношению доллару и евро на торгах во вторник, 18 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,58 рубля, что на восемь копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на пять копеек и к закрытию составил 60,75 рубля.

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