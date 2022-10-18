Оренбург, , 19:29 — REGNUM В Оренбурге 18 октября состоялась акция и концерт в поддержку специальной военной операции, сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция в поддержку СВО пресс-служба администрации Оренбурга

Неравнодушные оренбуржцы собрались на площади около Музея истории города. В акции приняли участие представители общественности, молодёжных объединений, сотрудники предприятий и организаций областного центра.

Плечом к плечу оренбуржцы выстроились в виде буквы «Z», создав атмосферу сплоченности и единения. Более 300 оренбуржцев присоединились к акции «Напиши письмо солдату». Письма на бланках с эмблемой «Своих не бросаем» отправят военнослужащим.

«Ваша поддержка бесценна для ребят, которые сейчас выполняют свой воинский долг и защищают рубежи нашей страны! Письма обязательно попадут к своим героям и помогут им быть сильными, подарят веру и воспоминания о доме. Быть может чей-то отец, сын или брат, получив вашу весточку, еще больше поверит в себя, в нашу общую победу и будет знать, что мы ждём его скорейшего возвращения домой. Спасибо вам, дорогие оренбуржцы. Только вместе мы справимся, вместе мы — сила!», — обратился к участникам акции первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.