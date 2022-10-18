Лондон, , 19:26 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе на торгах во вторник, 18 октября, ускорила падение, опустившись почти на 16%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 18:25 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составляла $1090,4 за тысячу кубометров, что на 15,9% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1296,8 за тысячу кубометров.

В последний раз биржевая цена на газ в Европе составляла менее $1100 за тысячу кубометров 15 июня 2022 года.