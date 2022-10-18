Челябинск, , 19:25 — REGNUM Мобилизованные из Челябинской области граждане стали реже жаловаться на состояние своего здоровья. Об этом заявила губернатору Алексею Текслеру региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше всего обращений составляли жалобы на состояние здоровья, но за последние дни их количество снижается», — сказала Сударенко.

При этом она отметила, что растёт количество жалоб в связи с семейным положением, в частности, от мобилизованных отцов троих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале составляют реестр таких отцов. Их планируется вернуть по домам. Ранее указание не призывать отцов, имеющих троих детей, военкоматам дало Минобороны России.

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