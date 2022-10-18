Челябинск, 18 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Мобилизованные из Челябинской области граждане стали реже жаловаться на состояние своего здоровья. Об этом заявила губернатору Алексею Текслеру региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Больше всего обращений составляли жалобы на состояние здоровья, но за последние дни их количество снижается», — сказала Сударенко.

При этом она отметила, что растёт количество жалоб в связи с семейным положением, в частности, от мобилизованных отцов троих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале составляют реестр таких отцов. Их планируется вернуть по домам. Ранее указание не призывать отцов, имеющих троих детей, военкоматам дало Минобороны России.