18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы о том, что Киев на официальном уровне обратится к Израилю и попросит предоставить системы ПВО.

Мирослава Романенко, , 20:01 — REGNUM Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что Киев 18 октября на официальном уровне обратится к Израилю и попросит предоставить системы ПВО.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня [Киев] отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить [киевскому режиму] системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения… [Киевом] соответствующих технологий», — сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

Заявление Кулебы обсудили в мессенджере Telegram. Многие сочли наглостью обращение Киева к Израилю, в особенности учитывая то, что киевский режим героизирует нацистов.

«Что-то мне подсказывает, что Израиль отклонит предложение», — написал Петр.

«Так и что вам ответил Израиль? Они трубку не берут несколько дней, видимо, не считают нужным с вами говорить», — добавила Stella.

«А заодно Израиль должен безотлагательно признать Бандеру и Шухевича героями. И забыть про холокост…» — с сарказмом отметил Gar Z.

«У меня чувство, что евреи прогнутся», — выразил предположение Андрей.

«Наглость — второе счастье…» — добавил J. К.

Уильям Холбрук Бирд. Попрошайничество яблок (фрагмент)

«Такие деликатные вопросы надо профессионалам поручать. [Бывшему послу киевского режима в РФГ Андрею] Мельнику, например. Уж тот попросит, так попросит, Шольц не даст соврать», — не без сарказма прокомментировала Надежда.

«Ну евреи вроде не должны с нацистами сотрудничать…» — отметил Борис.

«Господи, какие же они убогие… По всему миру с протянутой рукой… Тьфу…» — не выдержала Елена.

«Если Израиль пойдет на этот шаг, я усомнюсь в том, что евреи очень умные люди!» — прокомментировала Svetlana_om.

«Израилю скоро самим пригодятся — как только Америка ослабит поддержку, арабы нападут», — считает Наталья П.

«А я боюсь, что Израилем в данном случае будет двигать практический интерес: как их ПВО будет работать против иранских игрушек», — добавил Stilly.

«Ладно, у Европы и США попрошайничают (хоть какая-то дурацкая легенда есть про защиту западной содомии), но Израиль-то салорейху чем задолжал?» — в недоумении Елена.

«Американские друзья договорятся, и Израиль пойдёт навстречу чаяниям бывшей УССР. Наёмников же они посылали, так и ПВО поставят, но с гешефтом, конечно, для себя», — предположила Eugenia T.

«Нацики у евреев просят оружие… «идеально», — с сарказмом подытожил Hulio P.

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