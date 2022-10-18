Гай, Оренбургская область, 18 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились полицейские. Два человека погибли, один травмирован. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 236 километре трассы Оренбург — Орск. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь в сторону Орска, при повороте направо не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Водитель и пассажир погибли на месте. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте, и он отпущен домой.

«Установлено, что участники ДТП являются сотрудниками МУ МВД России «Орское», которые находились на выходном дне. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в полиции.