Осло, , 19:29 — REGNUM Российская морская активность на Крайнем Севере внимательно отслеживается Норвегией и должна в первую очередь рассматриваться в свете специальной военной операции, а не связывать это с усилением присутствия в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, сообщает сегодня, 18 октября, информационное агентство High North News.

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«Мы не видим никаких признаков усиления угрозы безопасности на Севере ни против Норвегии, ни против других стран», — сказал Йонас Гар Стёре.

Он также отметил, что Норвегия следит за российской морской активностью в близлежащих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует модернизацию общественной инфраструктуры в российских поселениях Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене, о чём ранее заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Присутствие и интерес российского государства к Шпицбергену может представлять проблемы для Норвегии.

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