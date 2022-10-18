Москва, , 19:17 — REGNUM Сохранять прежний уровень дипломатического присутствия в странах Запада не имеет смысла, заявил 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, поступившими на дипломатическую службу.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас для российских дипломатов на Западе созданы условия, которые нельзя назвать человеческими.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что в данный момент мир переживает переломную эпоху, которая займет длительное время.

«В таких условиях важно отстаивать не только экономические и социальные интересы страны и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия», — подчеркнул Сергей Лавров.

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