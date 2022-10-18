Москва, 18 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Сохранять прежний уровень дипломатического присутствия в странах Запада не имеет смысла, заявил 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, поступившими на дипломатическую службу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Он отметил, что сейчас для российских дипломатов на Западе созданы условия, которые нельзя назвать человеческими.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что в данный момент мир переживает переломную эпоху, которая займет длительное время.

«В таких условиях важно отстаивать не только экономические и социальные интересы страны и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия», — подчеркнул Сергей Лавров.