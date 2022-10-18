Нет смысла в прежнем дипломатическом присутствии России на Западе — Лавров
Москва, 18 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Сохранять прежний уровень дипломатического присутствия в странах Запада не имеет смысла, заявил 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, поступившими на дипломатическую службу.
Он отметил, что сейчас для российских дипломатов на Западе созданы условия, которые нельзя назвать человеческими.
«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — сказал Сергей Лавров.
Он отметил, что в данный момент мир переживает переломную эпоху, которая займет длительное время.
«В таких условиях важно отстаивать не только экономические и социальные интересы страны и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия», — подчеркнул Сергей Лавров.