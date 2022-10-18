Берлин, , 19:15 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невысокой перспективу применения ядерного оружия на территории б. УССР, но уверен, что альянс должен всерьёз относиься к подобным рискам. Об этом он заявил 18 октября, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Риск использования ядерного оружия против Киева невысок, но возможные последствия подобного велики. Поэтому к такому риску необходимо относиться серьёзно», — сказал он.

По словам Столтенберга, на сегодняшний день НАТО не отмечает каких-либо изменений в степени готовности российских ядерных сил, но продолжает пристально наблюдать за действиями Москвы.

Генсек Североатлантического альянса также обратился к российской стороне, напомнив, что «в ядерной войне нельзя победить», в связи с чем призвал не допустить подобного сценария.