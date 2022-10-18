Белград, , 19:26 — REGNUM Сербия должна подумать о введении санкций против России. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 18 октября.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

Михайлович напомнила, что Сербия подписала соглашение о присоединении к ЕС, и все реформы, которые государство проводит, так же, как и все законы, которые принимаются в Сербии, согласовываются с Брюсселем.

«Мы на пути к тому, чтобы стать полноценным членом ЕС, не частью российского государства», — процитировало агентство «Танюг» слова Михайлович.

Вице-премьер напомнила, что Белград проголосовал за резолюции ООН, осуждающие действия России на территории б. УССР, но, в отличие, от всех остальных стран Европы, не считая Белоруссию, Сербия единственная не присоединилась к антироссийским санкциям.

«В ситуации, когда на территории [б. УССР] гибнут мирные жители, дети, женщины и старики, я считаю, что наступила пора подумать о следующей фазе — о введений санкций против России. Если вся Европа солидарна, тогда мы должны быть частью Европы», — подчеркнула Михайлович.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям, пока он будет в состоянии сопротивляться давлению международного сообщества по этому поводу.