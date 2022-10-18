Челябинск, 18 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Челябинской области будет создан реестр многодетных мобилизованных отцов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Руководитель области Алексей Текслер отметил, что вопрос о том, чтобы не мобилизовывать многодетных отцов, у которых есть трое и более детей, нужно взять на особый контроль. Реестр таких южноуральцев будет вести уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Считаю, что надо взять эту работу на особый контроль. Мы уже активно возвращаем тех ребят, которые были призваны до этого, и эту работу надо продолжить», — отметил чиновник.

Сударенко в свою очередь пообещала оперативно составить реестр таких отцов и связаться с каждой семьёй. «Нужно предпринимать все меры, чтобы многодетные отцы вернулись обратно в свои семьи», 0 подчеркнула омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально к частичной мобилизации не должны были привлекать отцов четверых несовершеннолетних детей. Но позднее список расширили до тех, у кого есть трое таких детей. Соответствующие указания уже отправлены из Минобороны военкоматам.