Бухарест, , 19:05 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление о выделении специальных ваучеров на покупку бытовой техники для представителей наименее защищенных слоев населения страны. Об этом 18 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния. Продавщица цветов andrea floris

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев соответствующие сертификаты будут вручены более чем 200 тысячам граждан страны. По некоторым данным, реципиент сможет самостоятельно выбирать приобретение, в списке которых — телевизоры, стиральные машины, холодильники и микроволновые печи.

Бюджет программы составляет около 600 млн евро. Соответствующие средства будут выделены из фондов Евросоюза.

Как утверждают скептики, нововведение не сможет решить проблему социального неравенства в стране. На сегодняшний день на грани нищеты в Румынии проживает более 2 млн человек.