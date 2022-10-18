В Румынии малоимущие граждане получат ваучеры на покупку бытовой техники
Бухарест, 18 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление о выделении специальных ваучеров на покупку бытовой техники для представителей наименее защищенных слоев населения страны. Об этом 18 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев соответствующие сертификаты будут вручены более чем 200 тысячам граждан страны. По некоторым данным, реципиент сможет самостоятельно выбирать приобретение, в списке которых — телевизоры, стиральные машины, холодильники и микроволновые печи.
Бюджет программы составляет около 600 млн евро. Соответствующие средства будут выделены из фондов Евросоюза.
Как утверждают скептики, нововведение не сможет решить проблему социального неравенства в стране. На сегодняшний день на грани нищеты в Румынии проживает более 2 млн человек.