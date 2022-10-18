Москва, 18 октября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Компания VK выплатила 3 млн рублей «белым» хакерам, которые искали уязвимости в проектах компании на платформе Standoff 365 Bug Bounty.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Как пишет ТАСС, всего специалистам удалось обнаружить более 150 уязвимостей, в том числе в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформе «Дзен» и VK Play и других сервисах компании. Каждый из них получил вознаграждение от 3 тыс. рублей до 750 тыс. рублей, в зависимости от серьезности найденной уязвимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское общество «Знание» выступит партнером ежегодной международной профориентационной акции «День IT-знаний», организатором которой выступит VK, и поддержит шестичасовую трансляцию с участием ведущих экспертов. Главной темой акции в этом году станут видеотехнологии.