Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Судебная система Петербурге вынесла первое решение по иску мобилизованного гражданина, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ему не удалось оспорить призыв по мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Петербуржец Кирилл Березин в своем исковом заявлении просил суд признать незаконной повестку в военкомат, признать незаконным решение военкомата о его мобилизации, а также заменить ему военную службу на альтернативную гражданскую службу, поскольку, по словам истца, военная служба противоречит его убеждениям.

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Березина и истцу в удовлетворении всех его требований отказал.

Напомним, что, по закону, альтернативная гражданская служба в определенных случаях может быть назначена только призывнику, подлежащему срочной службе, но не касается случаев мобилизации военнообязанных граждан.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем административным исковым заявлениям об оспаривании мобилизации в связи с отказом истцов от своих требований.