Суджанский район, , 18:55 — REGNUM Приграничные сёла Суджанского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил вечером 18 октября губернатор области Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьёзно прошит осколками», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в настоящее время проводится подворовый обход, уточняется нанесённый ущерб. Он пообещал, что вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки.