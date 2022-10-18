Суджанский район, 18 октября 2022, 18:55 — REGNUM Приграничные сёла Суджанского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил вечером 18 октября губернатор области Роман Старовойт.
«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьёзно прошит осколками», — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор отметил, что в настоящее время проводится подворовый обход, уточняется нанесённый ущерб. Он пообещал, что вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки.