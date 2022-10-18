Лаишевский район, Татария, , 19:16 — REGNUM В Татарии Лаишевский районный суд вынес приговор 66-летнему пилоту, управлявшему вертолетом, в результате падения которого в 2020 году погиб человек. Об этом 18 октября сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Падение вертолёта в Татарии в феврале 2020 года Psut. sledcom.ru

Установлено, что пилот 7 февраля 2020 года около 15:15 (мск) управляя вертолетом BELL-407 над акваторией реки Кама в Лаишевском районе РТ, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Игнорируя неблагоприятные и опасные для полета погодные условия, он продолжил полет по запланированному маршруту, а также не предпринимал попыток посадить машину на площадку, подобранную с воздуха. Подсудимый продолжил дальнейшее снижение вертолета, потерял ориентировку в пространстве, контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к столкновению судна с замерзшей поверхностью водохранилища.

В результате авиационного происшествия погиб пассажир вертолета 1970 года рождения. Воздушное транспортное средство было полностью разрушено. Компании АО «Эдельвейс Корпорейшен» был причинен ущерб в размере более 21 млн рублей.

По решению суда пилоту назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Напомним, 7 февраля 2020 года в Лаишевском районе Татарии упал частный вертолет, в котором находились депутат Госдумы Айрат Хайруллин, его помощник и пилот.

Читайте также: Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе