София, , 19:02 — REGNUM В муниципальном совете болгарского города Благоевград 18 октября запретили открытие македонского культурного клуба имени македонского поэта Николы Вапцарова.

Болгария

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, запрет аргументировали тем, что Вапцаров был «македонистом», а «Благоевград не будет центром схожих пропагандистских провокаций».

По словам члена совета из партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Кирилла Илиева, «македонцам в городе не рады».

Ранее парламент Северной Македонии абсолютным большинством принял поправки в законодательство, в соответствии с которыми в стране запрещено открытие политических партий и создание ассоциаций, названных в честь лиц, отрицающих македонскую идентичность.

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