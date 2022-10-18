18 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 21:36 — REGNUM К уборке знаменитой розовой соли приступили на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Как получают знаменитую во всём мире соль, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Рассвет на фоне собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рассвет на фоне собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин. Впрочем, под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой.

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин Александр Полегенько © ИА REGNUM Розовая соль Александр Полегенько © ИА REGNUM

Розовая соль Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет, отсюда начинался Чумацкий шлях, по которому чумаки с XVI по XIX века возили соль с Черноморского побережья и Приазовья, везя обратно зерно.

Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров Александр Полегенько © ИА REGNUM

Слои соли снимают лопатами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Слои соли снимают лопатами Александр Полегенько © ИА REGNUM Параллельно уборка соли ведётся с помощью комбайна Александр Полегенько © ИА REGNUM

Толщина соляного пласта — от 5 до 12 см Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соль грузят на мотовозы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня здесь соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров. Лопатами здесь снимают слои соли, грузят на мотовозы. Параллельно уборка ведётся с помощью комбайна.

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мотовоз для соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Солевары ходят по озеру только в грубых резиновых сапогах Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заполненные солью вагоны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бурт собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практически по всей площади добычи проложены рельсы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бурт собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бурт собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бурт собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бурт собранной соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка дороги для перевозки соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка дороги для перевозки соли Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка дороги для перевозки соли Александр Полегенько © ИА REGNUM

Солевары за работой Александр Полегенько © ИА REGNUM