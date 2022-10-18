Александр Полегенько,
18 октября 2022, 21:36 — REGNUM К уборке знаменитой розовой соли приступили на озере Сасык-Сиваш в Крыму. Как получают знаменитую во всём мире соль, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.
Рассвет на фоне собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рассвет на фоне собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин. Впрочем, под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой.
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Под солнечными лучами через некоторое время соль становится белой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Необычный цвет крымской соли появляется благодаря одноклеточной водоросли Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Розовая соль
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Розовая соль
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет, отсюда начинался Чумацкий шлях, по которому чумаки с XVI по XIX века возили соль с Черноморского побережья и Приазовья, везя обратно зерно.
Крымское месторождение соли известно вот уже 2,5 тысячи лет
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Слои соли снимают лопатами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Слои соли снимают лопатами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Параллельно уборка соли ведётся с помощью комбайна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Толщина соляного пласта — от 5 до 12 см
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соль грузят на мотовозы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сегодня здесь соль «выращивают» в трёх бассейнах общей площадью 360 гектаров. Лопатами здесь снимают слои соли, грузят на мотовозы. Параллельно уборка ведётся с помощью комбайна.
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мотовоз для соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Солевары ходят по озеру только в грубых резиновых сапогах
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заполненные солью вагоны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практически по всей площади добычи проложены рельсы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бурт собранной соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Солевары за работой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка дороги для перевозки соли
Александр Полегенько © ИА REGNUM