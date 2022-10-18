Москва, 18 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» стартовала выставка «Ленком. Без пяти сто», приуроченная к 95-летию театра. Информация об этом была опубликована в соцсетях театра.

krassotkin Театр «Ленком»

«Марк Захаров воспитал великую труппу, которой сегодня располагает театр «Ленком». Это 18 народных артистов и 18 заслуженных, не говоря уже о заслуженных деятелях культуры, заслуженных работниках», — сказал директор театра Марк Варшавер. Предполагается, что именно артистам театра, а также наиболее знаковым постановкам в его стенах посвящена выставка. Театр отметит юбилей 27 октября 2022 года.

Напомним, «Ленком» был основан в 1927 году. В период с 1973 по 2019 год художественным руководителем и главным режиссёром театра являлся Марк Анатольевич Захаров, имя которого впоследствии было присвоено театру.