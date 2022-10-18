Рим, , 18:36 — REGNUM Энергетические компании Италии перестали уведомлять должников по оплате услуг ЖКХ о просрочках, передает Il Mattino 18 октября.

Рубильник

Вместо этого уже через 41 день после отправки неоплаченного счета начинаются «задержки» в поставках, а через 100 дней — отключение, причем иногда потребителей «отключают» даже без визитов представителей технических служб.

Пик отключений может прийтись на декабрь-январь и вызовет особенно тяжелые последствия в многоквартирных домах с центральным отоплением, где стоимость ЖКУ выросла вдвое, отмечают эксперты

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.