Москва, , 18:38 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации провели плановое воздушное патрулирование над акваториями Тихого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает 18 октября пресс-служба Минобороны России.

Два ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей МиГ-31 более 12 часов выполняли задания в этих районах.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота», — указано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в ходе выполнения полетного задания экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе.

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