Москва, 18 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации провели плановое воздушное патрулирование над акваториями Тихого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает 18 октября пресс-служба Минобороны России.

mil.ru Ту-95МС

Два ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей МиГ-31 более 12 часов выполняли задания в этих районах.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота», — указано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в ходе выполнения полетного задания экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе.