Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Члены команды губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сохранили за собой должности и на период его третьего срока. Это следует из назначений, произведённых им 18 октября.

Здание дома правительства Свердловской области. Александр Комаров © ИА REGNUM

Первым замгубернатора снова стал Алексей Шмыков. Пост вице-губернатора сохранил за собой Олег Чемезов. Заместители высшего свердловского должностного лица тоже остались на своих нынешних позициях.

То же самое касается и министров. На этих должностях остались прежние люди.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов губернатора правительство области сложило свои полномочия. Его члены работали с приставкой с «и. о.».