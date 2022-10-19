19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 12:42 — REGNUM В Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель». Выставка посвящена 185-летию железных дорог России. История развития и технического прогресса начинается с далекого 1837 года. Новейшие достижения продолжают богатую историю и традиции важной отрасли народного хозяйства.

Музей Гаража особого назначения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главная тема выставки — ретроспектива российских железных дорог в миниатюре. Представлены уникальные рукотворные модели — копии железнодорожной техники, воссозданные отечественными моделистами по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.

Коллекционные модели железнодорожного транспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель, выпущенная в СССР Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекционные модели железнодорожного транспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Набор моделей железнодорожного транспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Набор моделей железнодорожного транспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макет железнодорожной станции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авторы-моделисты и коллективы из разных регионов возвели железнодорожный макет в типоразмере Н0 (1:87) с цифровым управлением более чем из 80 сборных моделей. Модель расположили на площади в 300 метров. Посетители могут видеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», стремительные скоростные поезда и грузовые составы с паровозами, ползущие мимо светофоров, станций и миниатюрных городов.

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Студенты, демонстрирующие модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Механизм, используемый на железнодорожных узлах для разворота локомотива Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Железнодорожная станция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макет железнодорожного узла с пультом управления Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макет железной дороги с пультом управления Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Макет временной промышленной железной дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Управление моделью железной дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модель железной дороги с цифровым управлением Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также на экспозиции представлены редкие железнодорожные артефакты — фонари, таблички, станционные колокола и многое другое, в том числе исторические открытки, картины, авторские коллекции моделей железнодорожной техники, коллекция рельсов и настоящая дрезина.

Тренажер для обучения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекция рельсов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станционный фонарь. Раритет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станционный колокол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Великий Сибирский путь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Вокзалы России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Забайкальская железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Забайкальская железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Табличка «Герб СССР» с пассажирского вагона, построенного в ГДР для СССР Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рисунки художников Алексея Грука (Санкт-Петербург) и Дениса Никитина (Ростов-на Дону) представляют эмоциональный взгляд на локомотивы русских железных дорог в разные эпохи. Это не профессиональные художники, а люди, для которых железная дорога — жизнь. Это в первую очередь душевный, а не только творческий отклик на близкую тему.

Афиша выставки «Железнодорожная модель» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рисунки сделаны не на заказ, не для мероприятия, а по зову сердца. Однако при исключительно чистой железнодорожной точности, причем воссозданный не чертёжно, а именно любовно, красиво, ярко, здесь присутствует главное, что отличает искусство от неискусства, — это художество, эстетика, осмысленность и совестливость выполнения, отсутствие приблизительности, отмечают организаторы выставки.

Рисунки художников Алексея Грука и Дениса Никитина. Локомотивы русских железных дорог разных эпох Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставку проводят МОО «Общество любителйе железных дорог» (ВОЛЖД) при партнерстве с ОАО «РЖД» в Музее Гараж особого назначения с 17 октября по 5 ноября 2022 года в 53-м павильоне на ВДНХ.