Наталья Стрельцова,
19 октября 2022, 12:42 — REGNUM В Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель». Выставка посвящена 185-летию железных дорог России. История развития и технического прогресса начинается с далекого 1837 года. Новейшие достижения продолжают богатую историю и традиции важной отрасли народного хозяйства.
Музей Гаража особого назначения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главная тема выставки — ретроспектива российских железных дорог в миниатюре. Представлены уникальные рукотворные модели — копии железнодорожной техники, воссозданные отечественными моделистами по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.
Коллекционные модели железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель, выпущенная в СССР
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекционные модели железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набор моделей железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набор моделей железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет железнодорожной станции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Авторы-моделисты и коллективы из разных регионов возвели железнодорожный макет в типоразмере Н0 (1:87) с цифровым управлением более чем из 80 сборных моделей. Модель расположили на площади в 300 метров. Посетители могут видеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», стремительные скоростные поезда и грузовые составы с паровозами, ползущие мимо светофоров, станций и миниатюрных городов.
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Студенты, демонстрирующие модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Механизм, используемый на железнодорожных узлах для разворота локомотива
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Железнодорожная станция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет железнодорожного узла с пультом управления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет железной дороги с пультом управления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет временной промышленной железной дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Управление моделью железной дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Также на экспозиции представлены редкие железнодорожные артефакты — фонари, таблички, станционные колокола и многое другое, в том числе исторические открытки, картины, авторские коллекции моделей железнодорожной техники, коллекция рельсов и настоящая дрезина.
Тренажер для обучения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коллекция рельсов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станционный фонарь. Раритет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станционный колокол
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Великий Сибирский путь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вокзалы России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Забайкальская железная дорога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Забайкальская железная дорога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Табличка «Герб СССР» с пассажирского вагона, построенного в ГДР для СССР
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рисунки художников Алексея Грука (Санкт-Петербург) и Дениса Никитина (Ростов-на Дону) представляют эмоциональный взгляд на локомотивы русских железных дорог в разные эпохи. Это не профессиональные художники, а люди, для которых железная дорога — жизнь. Это в первую очередь душевный, а не только творческий отклик на близкую тему.
Афиша выставки «Железнодорожная модель»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рисунки сделаны не на заказ, не для мероприятия, а по зову сердца. Однако при исключительно чистой железнодорожной точности, причем воссозданный не чертёжно, а именно любовно, красиво, ярко, здесь присутствует главное, что отличает искусство от неискусства, — это художество, эстетика, осмысленность и совестливость выполнения, отсутствие приблизительности, отмечают организаторы выставки.
Рисунки художников Алексея Грука и Дениса Никитина. Локомотивы русских железных дорог разных эпох
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставку проводят МОО «Общество любителйе железных дорог» (ВОЛЖД) при партнерстве с ОАО «РЖД» в Музее Гараж особого назначения с 17 октября по 5 ноября 2022 года в 53-м павильоне на ВДНХ.