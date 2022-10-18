Белград, , 18:37 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род 18 октября в ходе заседания Комиссии по европейской интеграции Косово, цитируя канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил, что Западные Балканы являются частью Европейского союза. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Чехия Frisky007

Род заявил, что после начала военных действий на территории б. УССР в ЕС с особой силой осознали важность расширения на Западные Балканы.

Участвовавший в заседании посол Чехи в Приштине Павел Бовоплек упомянул об участии президента Косово Вьосы Османи в Пражском саммите, в ходе которого Османи подчеркнула приверженность Косово пути евроинтеграции.

Бовоплек заявил, что либерализация ЕС визового режима для Косово занимает очень важное место в повестке дня, формируемой Чехией как председательницей ЕС, и является приоритетом Праги.

«Этот трудный период приносит нам много проблем, но эти проблемы подтолкнули нас к помощи Западным Балканам. Председательство Чехии посвящено тому, чтобы помочь Западным Балканам извлечь выгоду в сфере энергетики, зеленой повестки дня и в других сферах. Во многих инициативах подчеркивается участие Западных Балкан. Еще одной важной сферой является программа обеспечения кибербезопасности, в которую предполагается включить Западные Балканы», — заявил Билек.

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