Нижний Новгород, , 18:18 — REGNUM Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может возглавить футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», если клуб покинет главный тренер Михаил Галактионов, который перейдет на работу в «Локомотив». Об этом 18 октября сообщает издание «РБ Спорт».

Владислав Радимов (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Пари НН» и «Зенит» уже провели переговоры насчет Радимова и практически достигли договоренности.

После 13-ти сыгранных туров «Пари Нижний Новгород» с тремя победами и 13-ю набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. В матче 14-го тура чемпионата России «Пари НН» встретится с «Краснодаром».