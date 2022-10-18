Москва, , 19:53 — REGNUM Отказ некоторых банков в странах Туркестана работать в российской платежной системой «Мир» скажется на комфорте розничных пользователей. Для остальных это не критично. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил экономист, автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев.

Карта «Мир»

Напомним, 18 октября три коммерческих банка Киргизии сообщили о приостановке операций с российскими платёжными картами «Мир». Причины своего решения руководства кредитных организация не назвали.

Эксперт рассказал о нескольких категориях граждан, которые, в теории, могут почувствовать дискомфорт от отказа банков работать с картами «Мир».

"Жизнь бизнесменам отказ работать с российской платежной системой в некоторых странах Средней Азии и Казахстане усложнит не критично. Система «Мир» не имеет отношения к расчетам, кредитам и проведению безналичных платежей именно для деловых счетов. Эти операции проводятся через другие системы обмена банковскими сообщениями», — сказал экономист.

Он отметил, что платежная система — это, в большей степени, «вопрос комфорта розничных пользователей».

«Деньги российских розничных пользователей не имеют серьезного значения для киргизских, узбекских или казахских банков. Если граждане России хотят приезжать в страны региона и там открывать в местных банках платежные карты, привязанные к международным платежным системам, им никто не препятствует», — подчеркнул собеседник.

Вторая категория граждан, которую выделил аналитик — это трудовые мигранты.

«Трудовые мигранты из Средней Азии, которые работали в России, продолжат работать. Переводить деньги в свои страны они как переводили, так и будут переводить. Для этого карта «Мир» им не нужна. У мигрантов есть свои давно отлаженные и работающие механизмы перевода денег. Да, это может немножко затруднить переводы, но это уже их отношения со своими банками и их проблемы», — резюмировал Дмитрий Прокофьев.

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