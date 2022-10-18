Подгорица, 18 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября минимальная пенсия в Черногории с регулярной корректировкой в ​​размере 4,35 процента и составляет 253,61 евро, сообщило правительство страны.

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Дополнительно 16,34 тысячи получателей минимальной пенсии получат разницу в размере около 450 евро.

Также разницу получат 27,83 тысячи пенсионеров, чья пенсия на один цент выше/ниже минимальной суммы в 253,61 евро на 1 января текущего года.