Варшава, , 18:16 — REGNUM Польша заказала в Южной Корее около 300 реактивных систем K239 Chunmoo, сообщает 18 октября польское министерство национальной обороны.

Натовцы в Польше Telegraph.co.uk

По утверждению пресс-службы ведомства, рамочное соглашение будет подписано 19 октября министром обороны Мариушем Блащаком.

«В среду, 19 октября, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит рамочное соглашение о поставке для Войска польского современных корейских пусковых установок K239 Chunmoo», — указано в сообщении.

Уточняется, что рамочное соглашение предусматривает закупку 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18, смонтированных на польских автомобилях JELCZ, должны быть поставлены вместе с боекомплектом уже в 2023 году.

Кроме того, минобороны Польши сообщает о скором получении первых партий корейских танков K2 и самоходных гаубиц K9. Всего Варшава хочет закупить в общей сложности 1000 танков K2 и 672 самоходных гаубицы K9A1.

Справка ИА REGNUM: K239 Chunmoo — самоходная ракетная установка, способная использовать или по два контейнера с шестью 239-мм ракетами каждый на дальность 80 км, или запускать одну баллистическую ракету с дальностью поражения цели в 290 км.

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