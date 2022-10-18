Вашингтон, , 18:10 — REGNUM 34-летний аргентинский форвард Гонсало Игуаин, выступавший последние два года за американский футбольный клуб «Интер Майами», объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Гонсало Игуаин Кирилл Венедиктов

В текущем сезоне Гонсало Игуаин принял участие в 29-ти турах МЛС 2022, в которых отметился 16-ю забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Ранее Игуаин также выступал за «Ривер Плейт», мадридский «Реал», «Наполи», туринский «Ювентус», «Милан» и лондонский «Челси». Состав американского клуба аргентинец пополнил 18 сентября 2020 года, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента.