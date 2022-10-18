Тамбов, , 18:09 — REGNUM Двое рабочих погибли 18 октября при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в Тамбове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокладка сетей водрснабжения Пресс-служба прокуратуры Тамбовской области

По предварительным данным, около 14:00 в районе пересечения улиц Весёлой и Шатрова, в траншее глубиной около трёх метров обвалился грунт. Под завалом оказались двое работников подрядной организации, мужчины погибли на месте.

Прокуратура начала процессуальную проверку, также будет организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства при исполнении муниципального контракта.