Нижний Новгород, 18 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В ходе фитосанитарной экспертизы специалисты выявили 101 случай заражения почвы золотистой картофельной нематодой в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.

(сс) sbj04769 Картофель

Карантинных цистообразующих червей обнаружили в Арзамасском, Городецком, Лукояновском, Починковском и Шатковском районах.

ИА REGNUM напоминает, что золотистая картофельная нематода — это разновидность первичнополостных червей, паразитирующих на корнях растений из семейства пасленовых, преимущественно на картофеле и томатах.

Пораженные нематодой растения плохо развиваются. Из-за этого потери урожая могут достигать 80%.