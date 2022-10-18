Барселона, Испания, , 18:08 — REGNUM Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Луис Энрике может вернуться в каталонскую «Барселону» в случае отставки Хави. Об этом 18 октября сообщает издание El Nacional.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

По информации источника, Луис Энрике является первым кандидатом на замену Хави в случае провала испанского специалиста на посту главного тренера «Барселоны».

После девяти сыгранных туров испанской Ла Лиги сезона 2022/23 «Барселона», одержав семь побед и набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» на данный момент всецело доверяет Хави и не планирует отправлять испанца в отставку.