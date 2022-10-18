Барселона, Испания, 18 октября 2022, 18:08 — REGNUM Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Луис Энрике может вернуться в каталонскую «Барселону» в случае отставки Хави. Об этом 18 октября сообщает издание El Nacional.

Главный тренер «Барселоны» Хави
Главный тренер «Барселоны» Хави
Doha Stadium Plus Qatar

По информации источника, Луис Энрике является первым кандидатом на замену Хави в случае провала испанского специалиста на посту главного тренера «Барселоны».

После девяти сыгранных туров испанской Ла Лиги сезона 2022/23 «Барселона», одержав семь побед и набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» на данный момент всецело доверяет Хави и не планирует отправлять испанца в отставку.